В РФ разработали методику выявления моторных нарушений при помощи 3D-фигур

Работу этого подхода исследователи проверили в опытах с участием 21 здорового добровольца. Эти опыты показали, что мозг начинает оптимизировать действия еще до начала движения, а также указали на то, что необходимость вращения объекта и геометрия движения существенно влияют на процесс планирования движений. Это говорит о том, что моторное планирование не сводится к простой реакции на стимул, а представляет собой отдельную фазу, зависящую от будущих требований к движению. Это следует учитывать при диагностике нейродегенеративных заболеваний, подытожили ученые.