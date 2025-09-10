Ричмонд
В Минкультуры не поступало заявление на прокат «Кремлевского волшебника»

В Минкультуры РФ не поступало заявление на прокат фильма «Кремлевский волшебник».

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Министерство культуры России все еще не получало заявлений для выдачи прокатного удостоверения фильма «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, к премьере готовятся несколько кинотеатров. При этом дата выхода фильма в прокат не уточняется.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм “Кремлёвский волшебник” по состоянию на утро 10 сентября в Минкультуры России не поступало», — говорится в сообщении.

Карточка фильма с анонсом «Скоро на Premier» появилась на сайте онлайн-кинотеатра Premier, однако в пресс-службе кинотеатра сообщили РИА Новости, что фильм к появлению на платформе не планируется.

Ранее издание Deadline сообщало, что Лоу исполнит роль президента РФ в новом фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. По сообщению издания, премьера фильма «Кремлевский волшебник» состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале 31 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом. Сам Путин в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам его поездки в Китай сказал журналистам, что пока не видел фильм и не слышал о нем.

