В Москве выбрали имена для птенцов краснокнижного журавля-красавки

Отмечается, что зоологи из Улан-Удэ предложили назвать пернатых в честь сибирских рек. По результатам голосования самцу дадут имя Иркут (река на территории Бурятии и Иркутской области) — так решили 40 процентов «активных граждан». Самка же станет Чуей — в честь правого притока реки Лены. Этот вариант набрал 32 процента голосов.