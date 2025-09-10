В Прикамье уменьшилось количество детей, попадающих в детские дома

За два года работы проекта в Прикамье достигли значительных результатов: число случаев лишения родительских прав сократилось на 16%, а детей, оставшихся без попечения родителей, стало на 12% меньше. Только за 8 месяцев 2025 года 684 ребенка вернулись в родные семьи, из них 182 — при непосредственной помощи региональных кураторов. Сейчас специалисты сопровождают 477 семей, в которых воспитываются 715 детей.