В Новосибирске 17-летнего юношу будут судить за осквернение Библии

В Ленинский районный суд поступило дело против подростка, которого обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
8 сентября в Ленинский районный суд Новосибирска передано уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч.1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), сообщает паблик «Суды общей юрисдикции».
По данным следствия, в период с 15 по 21 декабря 2024 года подросток снял видео, где в грубой форме высказывался о «Новом завете», а также о христианах и иудеях. После этого он поджёг книгу, бросил её на землю и ударил ногой.
Запись молодой человек опубликовал в одном из каналов в Telegram, что вызвало резкую негативную реакцию среди участников сообщества.