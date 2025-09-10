Муниципалитеты Челябинской области получили новую дорожную технику

В Челябинской области продолжается масштабное обновление коммунального автопарка. По инициативе губернатора Алексея Текслера муниципалитеты региона получили 123 единицы современной дорожной техники, приобретенной за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В список поступлений вошли тракторы, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики, автосамосвалы и уборочные машины. Вся техника произведена в России и Беларуси, включая предприятия Южного Урала и Челябинский тракторный завод. Если в 2024 году основное внимание уделялось Челябинску, Магнитогорску, Миассу и другим крупным городам, то в этом году акцент сделан на малые населённые пункты и сельские поселения, где жители чаще всего жаловались на качество уборки.
«После сильных снегопадов конца 2023-го — начала 2024 года стало ясно, что этот сектор требует дальнейшего усиления. В прошлом году для крупных городов было закуплено около 100 единиц новой техники. В этом году приобрели еще 123 машины. Главам муниципалитетов поставлена задача существенно повысить качество содержания улиц и дорог, особое внимание уделить пешеходным зонам», — подчеркнул Алексей Текслер.
Для Челябинска закуплено шесть компактных вакуумных подметально-уборочных машин для работы во дворах, скверах, парках и на подъездах к контейнерным площадкам.
«Сейчас делаем акцент на улучшении летнего содержания, хотя новая техника является всесезонной и пригодится зимой. Важно, чтобы жители заметили и оценили положительные изменения в уборке улиц и дорог», — отметил губернатор.
Власти региона и руководители муниципалитетов договорились о строгом контроле за бережной эксплуатацией техники и своевременным техническим обслуживанием, чтобы новая техника служила максимально долго и эффективно.