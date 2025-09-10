Муниципалитеты Челябинской области получили новую дорожную технику

В список поступлений вошли тракторы, автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики, автосамосвалы и уборочные машины. Вся техника произведена в России и Беларуси, включая предприятия Южного Урала и Челябинский тракторный завод. Если в 2024 году основное внимание уделялось Челябинску, Магнитогорску, Миассу и другим крупным городам, то в этом году акцент сделан на малые населённые пункты и сельские поселения, где жители чаще всего жаловались на качество уборки.