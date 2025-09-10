Путин: финно-угорские народы столетиями вносят вклад в развитие России

Президент отметил, что в центре повестки нынешних мероприятий — вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, молодёжи, созданием возможностей для профессионального роста юношей и девушек, реализации их творческого потенциала. Путин с удовлетворением отметил большую, плодотворную работу, которую на протяжении многих лет проводит Ассоциация финно-угорских народов, её значимые, содержательные инициативы, направленные на сбережение языков и самобытных обычаев финно-угорских народов, поддержку востребованных этнокультурных, образовательных, просветительских, творческих проектов.