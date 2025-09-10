Почти на всех избирательных участках Ростовской области организуют видеофиксацию

В ходе выборов в Ростовской области будут вести видеофиксацию. Исключением станут только те участки, которые откроют в стационарных отделениях больниц, и там, где должны голосовать военные. Об этом сообщили в телеграм-канале донского Избиркома.
Предполагается, что наличие камер обеспечит контроль за обращением с бюллетенями. Места хранения сейф-пакетов также находятся под круглосуточным наблюдением.
Также в местах голосования будут находиться более 4 тысяч наблюдателей. Напомним, губернаторские и депутатские выборы на Дона пройдут в период с 12 по 14 сентября 2025 года. Всего будут работать более 2,5 тысячи избирательных участков.
