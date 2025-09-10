Синоптик Лапчик сообщила о начале бабьего лета в Новосибирской области

Лапчик отметила, что сроки наступления бабьего лета сильно различаются — иногда оно приходит в августе, а иногда даже в октябре. При этом бывают годы, когда осень проходит без этого периода. Так, в Новосибирской области бабье лето фиксировалось в 2006—2007 годах, в 2011-м, а также с 2022-го по 2024-й.