Синоптик Лапчик сообщила о начале бабьего лета в Новосибирской области

По словам начальника Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик, с 9 сентября в регионе уже установилась погода, соответствующая бабьему лету.
Лето 2025 года в Новосибирской области оказалось не самым жарким, и многие ждали теплой осени. Как рассказала Горсайту начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик, с 9 сентября в регионе можно говорить о наступлении бабьего лета.
По словам синоптика, этот период характеризуется тихой, маловетреной и сухой погодой, когда ночное похолодание ещё незначительное, а днем воздух прогревается до +20 °C и выше. В разных странах это явление известно под другими названиями, а в России по народному календарю обычно приходится на середину сентября.
Лапчик отметила, что сроки наступления бабьего лета сильно различаются — иногда оно приходит в августе, а иногда даже в октябре. При этом бывают годы, когда осень проходит без этого периода. Так, в Новосибирской области бабье лето фиксировалось в 2006—2007 годах, в 2011-м, а также с 2022-го по 2024-й.
«Скорее всего, к концу недели пойдут дожди. Можно сказать, что первый период бабьего лета мы уже прошли, галочку можно поставить», — пояснила Лапчик.
Она подчеркнула, что тёплые дни осенью не всегда можно считать бабьим летом. Например, в 2016 году жаркий август плавно перешёл в такой же сентябрь, и это не соответствовало классическим признакам явления.
При этом синоптик добавила: несмотря на возможные осадки, утверждать, что тёплая осень завершилась, нельзя — погода в регионе часто бывает непредсказуемой.