В Волгоградской области Сергей Радионов назначен начальником ГСУ ГУ МВД по региону

Ранее офицер занимал пост первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Сергей Радионов имеет стаж работы в органах внутренних дел более 24 лет. Начинал службу в должности следователя отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ.