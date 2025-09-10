В Минэкономразвития рассказали о работе над введением безвиза для китайцев

«Многие сейчас спрашивают — а как вы оцениваете потенциал въезда. Вы знаете, что в рамках национального проекта к 2030 году стоит цель — 16 миллионов иностранных граждан. И с учетом всех решений, которые сейчас принимаются, и работы по продвижению, которую мы сейчас ведем, мы себе уже заявили цель в 5,7 миллиона китайских туристов к 2030 году. Это будет где-то 35% всего въездного турпотока в Российскую Федерацию к 2030 году», — добавил Кондратьев.