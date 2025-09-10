Обнаружили на четвертый день. Подошли к концу поиски пропавшего уфимца

Подошли к концу поиски пропавшего 38-летнего жителя Уфы. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно в минувшее воскресенье — 7 сентября. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — заявили добровольцы.
Где все эти дни был мужчина и почему долго не выходил на связь — не уточняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.