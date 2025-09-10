В Татарстане отремонтируют участок объездной дороги вокруг Мамадыша

Работы проводят на участке протяженностью 900 м. Специалисты уже демонтировали там старое дорожное покрытие. Также они почти завершили ремонтные работы на мосту, который находится на этом участке трассы. Кроме того, специалисты планируют расширить основание дороги, уложить новый асфальт и укрепить обочины.