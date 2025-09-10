В Татарстане отремонтируют участок объездной дороги вокруг Мамадыша

Участок объездной трассы вокруг Мамадыша в Республике Татарстан обновляют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы проводят на участке протяженностью 900 м. Специалисты уже демонтировали там старое дорожное покрытие. Также они почти завершили ремонтные работы на мосту, который находится на этом участке трассы. Кроме того, специалисты планируют расширить основание дороги, уложить новый асфальт и укрепить обочины.
Напомним, что в 2025 году в Татарстане приведут в нормативное состояние более 150 км фрагментов региональных трасс. Например, работы уже завершили на отрезке дороги Актаныш — Муслюмово длиной около 3 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.