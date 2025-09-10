Руководитель молдавского подразделения Premier Energy Group Хосе Луис Паскуаль рассказал в ходе саммита с участием правительственных чиновников и еврокомиссара Марты Кос, что иностранные инвесторы не проявляют интереса к вложениям в возобновляемую энергетику Молдовы.
В пример он привёл недавний тендер на размещение генерирующих мощностей, однако «международных компаний оказалось немного. Были мы, но мы уже более местные, чем многие местные. Мы должны эффективно убедить [инвесторов]. В этом тендере из Франции, из Швейцарии, из Румынии планировали прийти, но не пришли»:
«Я им позвонил и спросил, почему они не явились. А они сказали, что есть проблемы с верховенством закона. Мы должны разобраться, почему те, кто был почти готов, не явились».
Немного отличается от версии Майи Санду. Но вопрос-то, который традиционно отфутболивают на поле реформы юстиции, вообще должен рассматриваться в иной плоскости — если в Молдове нет верховенства закона, то кто сегодня имеет возможность этим пробелом воспользоваться, отжав у инвесторов их активы? Кто бенефициар слабости юстиции?
И тут первый же — а также второй, третий и т.д. — приходящий на ум вариант безальтернативен.
Воспользоваться этим могут только представители власти. только представители режима Майи Санду, защищённые этим режимом. Потому что любой инвестор, сталкивающийся в Молдове с негосударственным рейдерством и негосударственным давлением идёт к представителям государства и почти всё решается в пользу инвестора. По крайней мере, громких решений не в пользу инвестора мы не припомним.
А тут что-то не договаривают. Из вежливости ли? — задается вопросом romania_ru.