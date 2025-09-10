В Перми задержан курьер мошенников

Затем с заявительницей связался по телефону мужчина, который представился сотрудником военной прокуратуры и сказал, что с ее банковских счетов происходит финансирование противоправной деятельности. Чтобы урегулировать этот вопрос, пермячке требуется собрать все наличные с целью дальнейшего их декларирования и передать курьеру. Пенсионерка выполнила все указания и отдала подъехавшему к ней незнакомому молодому человеку 170 тысяч рублей.