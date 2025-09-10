В Перми задержан курьер мошенников

В дежурную часть полиции в Орджоникидзевском районе Перми от местной жительницы 1937 года рождения поступило сообщение о совершенном в отношении нее мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что пенсионерке на домашний телефон позвонила девушка, назвалась сотрудником районной администрации и сообщила, что пермячке как ветерану труда положен подарок, для его получения нужно продиктовать СНИЛС. Женщина выполнила просьбу, и разговор прекратился.
Затем с заявительницей связался по телефону мужчина, который представился сотрудником военной прокуратуры и сказал, что с ее банковских счетов происходит финансирование противоправной деятельности. Чтобы урегулировать этот вопрос, пермячке требуется собрать все наличные с целью дальнейшего их декларирования и передать курьеру. Пенсионерка выполнила все указания и отдала подъехавшему к ней незнакомому молодому человеку 170 тысяч рублей.
Правоохранители установили и задержали подозреваемого, исполнявшего роль курьера. Это ранее не судимый местный житель 2005 года рождения.
Стражи порядка установили, что молодой человек причастен еще к двум аналогичным эпизодам, произошедшим в Перми. Пенсионеры успели передать в общей сумме более 650 тысяч рублей. Фигурант объяснил, что работу курьера нашел в интернете, в его обязанности входило забирать деньги по адресам, указанных «работодателем», оставляя себе процент от каждой «сделки». Собранные наличные он переводил в криптовалюту и отправлял «куратору».
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли молодой человек к другим аналогичным эпизодам.