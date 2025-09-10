Ричмонд
Стало известно, когда в Нижнем Новгороде отключат фонтаны

Работы по отключению и консервации фонтанов происходят параллельно друг другу.

Источник: Нижегородская правда

Фонтаны в Нижнем Новгороде отключат к концу сентября. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в городском департаменте благоустройства.

Фонтаны будут отключать по погодным условиям — в зависимости от технических параметров и особенностей оборудования каждого.

Как пояснили в департаменте благоустройства, работы по отключению и подготовке фонтанов к зиме будут идти одновременно.

С 1 по 15 октября специалисты проведут все необходимые мероприятия: сольют воду, снимут насосы, насадки, светильники и электронные системы управления. Также очистят камеры, трубы и поверхности фонтанов. После этого установят защитные конструкции, чтобы фонтаны были укрыты на зиму.

«Данные профилактические работы необходимо проводить ежегодно до наступления заморозков для обеспечения защиты оборудования от неблагоприятных погодных условий в зимний период», — добавили в ведомстве.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пробные топки в Нижнем Новгороде и Кстове начались 2 сентября.