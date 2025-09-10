Школу в селе Булгин Хабаровского края обновят к ноябрю

Обновлять школу начали еще в декабре 2024 года. Тогда специалисты привели в порядок фундамент и кровлю здания, а также частично облицевали фасад. Сейчас мастера ремонтируют школьный бассейн. Там уже обновили кафель и потолок. Также специалисты заменили элементы систем водоснабжения и канализации, а теперь работают над вентиляцией. Кроме того, в учреждение закупают современный спортивный инвентарь, мебель, технику и учебники.