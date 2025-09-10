Ричмонд
Школу в селе Булгин Хабаровского края обновят к ноябрю

Туда также закупят современный спортинвентарь, мебель, технику и учебники.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт в Булгинской средней школе в Хабаровском крае закончат к ноябрю, сообщили в администрации Охотского муниципального округа. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Обновлять школу начали еще в декабре 2024 года. Тогда специалисты привели в порядок фундамент и кровлю здания, а также частично облицевали фасад. Сейчас мастера ремонтируют школьный бассейн. Там уже обновили кафель и потолок. Также специалисты заменили элементы систем водоснабжения и канализации, а теперь работают над вентиляцией. Кроме того, в учреждение закупают современный спортивный инвентарь, мебель, технику и учебники.

«Булгинская школа — первая в округе, участвующая в программе модернизации. Это сделает ее современной и соответствующей стандартам образования, а процесс обучения и воспитания — интересным и динамичным», — отметил начальник отдела образования администрации Охотского округа Алексей Задорожный.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.