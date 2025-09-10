Омские врачи спасли от инфаркта молодого пациента после запоя

«Учитывая молодой возраст и данные коронарографии, можно предположить, что в этом случае причиной тромбоза коронарной артерии, и в следствии инфаркта миокарда, стало длительное злоупотребление алкоголем и курение. Чтобы в будущем не иметь серьезных проблем с сердцем и сосудами пациенту придется кардинально пересмотреть свой образ жизни и отказаться от губительных привычек», — сказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4 Виктор Скальский.