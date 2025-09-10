Омские врачи спасли от инфаркта молодого пациента после запоя

Сотрудники омской медико-санитарной части № 4 спасли 38-летнего пациента с острым инфарктом миокарда. Мужчину доставила бригада скорой помощи в приемное отделение с жалобами на тяжесть в груди и боль в левом локтевом суставе. Об этом рассказали в минздраве региона 10 сентября.
При помощи электрокардиограммы врачи сразу подтвердили изменения, характерные для инфаркта. Больного немедленно направили в рентгеноперационную для проведения ангиографии. Из анамнеза стало известно, что накануне мужчина несколько дней злоупотреблял алкоголем, после чего почувствовал резкое ухудшение состояния.
Исследование выявило острую окклюзию правой коронарной артерии. Хирурги выполнили ее реканализацию, имплантировали стент. Операция позволила полностью восстановить кровоток.
Врачи подчеркнули, что ранее пациент не имел проблем с сердечно-сосудистой системой и легко переносил физнагрузки.
«Учитывая молодой возраст и данные коронарографии, можно предположить, что в этом случае причиной тромбоза коронарной артерии, и в следствии инфаркта миокарда, стало длительное злоупотребление алкоголем и курение. Чтобы в будущем не иметь серьезных проблем с сердцем и сосудами пациенту придется кардинально пересмотреть свой образ жизни и отказаться от губительных привычек», — сказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4 Виктор Скальский.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местные эпидемиологи обнаружили риновирусы у 75% пациентов.