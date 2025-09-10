Более 26 млн рублей направят в Усть-Кутский район на строительство площадок

В Усть-Кутский район из областного бюджета направят более 26 миллионов рублей для реализации проектов, которые разработали жители. Из всех средств 16 миллионов получит Усть-Кут. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, первый проект — это многофункциональная детская спортивная площадка возле школы № 7. Сейчас там установили ограждение, напольное покрытие, футбольные ворота и корзины для игры в баскетбол.
В следующем году на площадке появятся уличные тренажеры и будут проведены работы по благоустройству. А в Усть-Куте на улице Радищева жители пользуются игровой площадкой, где сделали бетонное основание, бордюры и резиновое покрытие.
— Всего в этом году в городе и районе будет реализовано 15 проектов, которые прошли конкурсный отбор. Восемь проектов — это благоустройство общественных территорий, остальные — это детские и спортивные площадки, — уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Усть-Кутский район получил более 45 миллионов рублей на реализацию 28 проектов. Эти средства, выделенные в рамках регионального конкурса «Инициативные проекты», пойдут на создание 10 спортплощадок, благоустройство 15 территорий и материально-техническое обеспечение трех муниципальных учреждений.