Более 26 млн рублей направят в Усть-Кутский район на строительство площадок

В Усть-Кутский район из областного бюджета направят более 26 миллионов рублей для реализации проектов, которые разработали жители. Из всех средств 16 миллионов получит Усть-Кут. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, первый проект — это многофункциональная детская спортивная площадка возле школы № 7. Сейчас там установили ограждение, напольное покрытие, футбольные ворота и корзины для игры в баскетбол.