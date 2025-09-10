За 10 лет в Беларуси потеплело на 1,5−2 градуса

По его словам, изменение климата — это очень актуальная проблема не только для Республики Беларусь, но и для всего мира.
Любое изменение уже видно по погоде, по природе. Если взять Республику Беларусь, наибольшее изменение климата началось с 80-х годов прошлого века. С 1986-й и по сегодняшний день идет изменение климата. На что оно больше всего направлено? Это, конечно же, на потепление.
При этом он отметил, что аграрная наука и аграрное производство в этом плане наиболее зависимы. Дело в том, что сельскохозяйственные растения в основном находятся в открытой местности и любые изменения климата на них в большей степени влияют, а предоставить им тепличные условия невозможно, пояснил эксперт.
С 1986 года и по настоящее время изменения связаны в большей степени с потеплением. Мы просчитали, что за 10 лет потепление климата в среднем изменяется на 0,3−0,4 градуса. В результате за этот период времени и у нас, и на всем земном шаре потепление климата произошло на 1,5−2 градуса Цельсия по сравнению с прошлым веком.
При этом он пояснил, что потепление на 1,5−2 градуса делает регион южнее.
То есть один градус — это 100 километров, на которые мы становимся более южнее. 100 километров — это много или мало? Кажется, это не такие уж и большие цифры для мирового уровня значимости. Но если сравнить в наших реалиях, то это, например, Гомель стал в районе Киева с таким потеплением, а Витебск — в районе Гомеля.