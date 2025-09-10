За 10 лет в Беларуси потеплело на 1,5−2 градуса

То есть один градус — это 100 километров, на которые мы становимся более южнее. 100 километров — это много или мало? Кажется, это не такие уж и большие цифры для мирового уровня значимости. Но если сравнить в наших реалиях, то это, например, Гомель стал в районе Киева с таким потеплением, а Витебск — в районе Гомеля.