С начала года в лесах Пензенской области провели более 11 тысяч рейдов

Госинспекторы провели свыше 11 тысяч патрулирований в лесах Пензенской области с начала 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
«Выявлены 202 нарушения лесного законодательства, возбуждены 188 дел об административном правонарушении, в том числе 67 — за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В правоохранительные органы направлены 14 материалов для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности», — рассказал заместитель министра — начальник управления лесного хозяйства Пензенской области Андрей Ермолаев.
Уточним, что нарушителям правил пожарной безопасности грозит административный штраф до 60 тысяч рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем. В министерстве напомнили, что об обнаружении возгорания необходимо сообщить по телефонам: 8−800−100−94−00 или 62−84−50.
При этом в регионе проводят разъяснительные беседы с местными жителями. Так, с начала года состоялись разговоры с более чем 40 людьми.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.