Что можно и нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября

Названный праздник связан с трагическим событием. Все дело в том, что 11 сентября по приказу Ирода Иоанну Предтечи отрубили голову. Изначально Ирод не хотел казнить Иоанна, так как тот был очень популярен. Решение про казнь он принял по просьбе своей дочери своей жены Иродиады — Саломеи, которая смогла так угодить Ироду танцем, то он пообещал выполнить любое ее желание. Так, Саломея просила, чтобы ей на блюде принесли голову Иоанна.