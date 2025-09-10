Что можно и нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября

В Беларуси православные верующие 11 сентября православные верующие отмечают один из главных праздников — Усекновение главы Иоанна Предтечи, или Крестителя (Иоанн крестил Иисуса Христа). В указанный день принято соблюдать строгий пост.
Усекновение главы Иоанна Предтечи, история.
Названный праздник связан с трагическим событием. Все дело в том, что 11 сентября по приказу Ирода Иоанну Предтечи отрубили голову. Изначально Ирод не хотел казнить Иоанна, так как тот был очень популярен. Решение про казнь он принял по просьбе своей дочери своей жены Иродиады — Саломеи, которая смогла так угодить Ироду танцем, то он пообещал выполнить любое ее желание. Так, Саломея просила, чтобы ей на блюде принесли голову Иоанна.
Усекновение главы Иоанна Предтечи, традиции.
В данный день принято соблюдать строгий пост. В частности, не следует употреблять мясные и молочные продукты, яйца, рыбу. Стоит отказаться и от алкоголя. Верующие 11 сентября посещают храмы, молятся Иоанну Крестителю, прося избавления от болезни голову, а также от пагубных привычек.
Усекновение главы Иоанна Предтечи, что нельзя делать.
Запрещено пользоваться круглыми тарелками и блюдами. Также под запретом фрукты и овощи округлой формы (арбузы, яблоки, тыквы, дыни и другие). Не стоит 11 сентября готовить борщ. Не рекомендуется в названную дату пользоваться острыми предметами. Нельзя заниматься рукоделием, тяжелой физической работой. Не следует посещать развлекательные мероприятия.
Усекновение главы Иоанна Предтечи, что можно делать.
По традиции, на праздник принято ходить в храм на службу, молиться святому. Как правило, у Иоанна Предтечи чаще всего просят избавления от пагубных привычек, от головной боли. После церкви семьи собираются за праздничным столом, главным блюдом которого является сваренный в мундире картофель.
Усекновение главы Иоанна Предтечи, народные приметы.
Согласно приметам, гром в названную дату предсказывает теплую осень. В том случае, если журавли улетели на юг, то ждали раннюю зиму. Большое количество грачей предсказывает хорошую погоду на долгое время.
