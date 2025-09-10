Ричмонд
Красноярск атаковали «летающие клещи»: ответили, что за странные насекомые

Жители краевого центра столкнулись с нашествием необычных кровососущих насекомых, известных как «лосиные мухи» или «оленьи кровососки».

Многочисленные сообщения о насекомых поступают из района «Бобрового лога» и прилегающих лесных зон.

Как пояснил биолог Яков Колесников в беседе с NGS24.ru, эти насекомые являются паразитами крупных копытных животных — маралов, лосей и оленей.

«Их повышенная численность свидетельствует о благополучном состоянии популяции копытных в окрестных лесах», — отметил специалист.

Особенность «лосиных мух» заключается в том, что они могут случайно атаковать людей, особенно в лесных массивах. Насекомые часто пытаются забраться в волосы или под одежду. В отличие от клещей, они реже являются переносчиками заболеваний, однако могут вызывать неприятные укусы.

Специалисты рекомендуют: осматривать одежду и тело после посещения лесных зон, удалять насекомых сразу после обнаружения, использовать репелленты для защиты.

Активность «лосиных мух» продлится до октября. При обнаружении насекомого на коже следует аккуратно удалить его и обработать место укуса антисептиком.