Красноярск атаковали «летающие клещи»: ответили, что за странные насекомые

Особенность «лосиных мух» заключается в том, что они могут случайно атаковать людей, особенно в лесных массивах. Насекомые часто пытаются забраться в волосы или под одежду. В отличие от клещей, они реже являются переносчиками заболеваний, однако могут вызывать неприятные укусы.