«Яндекс» научит школьников распознавать дипфейки

Компания «Яндекс» стала партнером просветительского проекта «Цифровой ликбез», который проводится в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Эксперты в области искусственного интеллекта подготовили видеоурок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз, сообщили в АНО «Цифровая экономика».
Урок ориентирован на детей от шести лет, но будет полезен и взрослым — например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности. Занятие представлено в формате мультфильма: об опасностях дипфейков зрителям расскажут рыбки из подводного города Кораллвиль. На примере героев школьники узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны, а также почему стоит всегда проверять информацию из интернета.
К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест. Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями — короткими описаниями того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают не упустить ничего важного. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к уроку можно на сайте проекта.
«Новые обучающие видеоролики “Цифрового ликбеза”, подготовленные экспертами “Яндекса”, затрагивают актуальную и важную тему — распознавание дипфейков. Кибермошенники все чаще используют эту технологию, поэтому важно научить молодое поколение не поддаваться на провокации, проверять и критически оценивать контент в Сети. Видеоролики направлены на повышение цифровой грамотности школьников — они помогут изучить основы безопасного поведения в интернет-пространстве и грамотного применения современных технологий. Уверен, что полученные знания пригодятся и в повседневной жизни, и в будущей работе», — пояснил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.