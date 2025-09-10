«Яндекс» научит школьников распознавать дипфейки

Урок ориентирован на детей от шести лет, но будет полезен и взрослым — например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности. Занятие представлено в формате мультфильма: об опасностях дипфейков зрителям расскажут рыбки из подводного города Кораллвиль. На примере героев школьники узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны, а также почему стоит всегда проверять информацию из интернета.