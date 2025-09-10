Газопровод к Светлому получил заключение Ростехнадзора

«Это значительный шаг на пути к обеспечению природным топливом Балтийского округа — единственного негазифицированного муниципалитета нашей области, — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. — Мы прошли важный этап, подтвердив соответствие объекта всем стандартам и требованиям. В ближайшее время проведём встречу со специалистами “Газпрома”, которые дадут финальную оценку и определят сроки пуска газа. Это приоритетный проект, который повысит качество жизни и откроет новые возможности для развития муниципалитета».