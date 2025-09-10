Ричмонд
Водитель грузовика устроил опасные маневры на трассе М-4 в Ростовской области

В Ростовской области остановили «петляющий» грузовик, водителя наказали.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области задержали водителя «КамАЗа», устроившего опасные маневры на проезжей части. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 8 сентября под Каменском-Шахтинским. На грузовик обратили внимание после жалоб от других автомобилистов. Очевидцы сообщили в полицию, что водитель «КамАЗа» ведет себя на дороге крайне опасно и резко маневрирует.

Представители ДПС быстро выехали на место и остановили машину. За рулем находился 58-летний уроженец Воронежской области. При общении с водителем инспекторы заметили признаки опьянения: невнятную речь и неадекватное поведение. Мужчина при этом отказался проходить медицинское освидетельствование.

В отношении лихача составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции напоминают: вождение в состоянии опьянения создает угрозу для всех участников дорожного движения. Если вы видите на дороге нетрезвого водителя, немедленно звоните в полицию по номеру «102».

