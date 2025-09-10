Водитель грузовика устроил опасные маневры на трассе М-4 в Ростовской области

Инцидент произошел 8 сентября под Каменском-Шахтинским. На грузовик обратили внимание после жалоб от других автомобилистов. Очевидцы сообщили в полицию, что водитель «КамАЗа» ведет себя на дороге крайне опасно и резко маневрирует.