Раскрыта важная роль устьев рек в очистке природы от микропластика

За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластика были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.