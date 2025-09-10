В Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий на День города

«Считаю, что День города сегодня — это время подумать о тех, благодаря кому мы продолжаем работать и растить детей, — участниках СВО. Никакой праздник не будет в будущем иметь смысла, если не поддержать сейчас наших бойцов, отстаивающих интересы Родины на передовой», — говорится в сообщении в его telegram-канале.