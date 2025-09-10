Ричмонд
В Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий на День города

Вместо этого в зону СВО отправят гуманитарную помощь.

День города в Ростове-на-Дону, который празднуют 14—15 сентября, в этом году пройдет без массовых мероприятий на открытых площадках. Улицы города украсят скромно. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил мэр Александр Скрябин. «Принятое решение об отмене массовых мероприятий на улицах города направлено на обеспечение безопасности ростовчан и гостей города», — заявил он.

Вместо проведения праздничных мероприятий власти города решили отправить гуманитарный груз в зону СВО. Принять участие в этой акции сможет каждый.

«Считаю, что День города сегодня — это время подумать о тех, благодаря кому мы продолжаем работать и растить детей, — участниках СВО. Никакой праздник не будет в будущем иметь смысла, если не поддержать сейчас наших бойцов, отстаивающих интересы Родины на передовой», — говорится в сообщении в его telegram-канале.

Аналогичным образом праздновали День города в Ростове-на-Дону и в 2024 году. А в 2023 году массовые мероприятия проводили.