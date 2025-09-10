В Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий на День города

День города в Ростове-на-Дону, который празднуют
Вместо проведения праздничных мероприятий власти города решили отправить гуманитарный груз в зону СВО. Принять участие в этой акции сможет каждый.
«Считаю, что День города сегодня — это время подумать о тех, благодаря кому мы продолжаем работать и растить детей, — участниках СВО. Никакой праздник не будет в будущем иметь смысла, если не поддержать сейчас наших бойцов, отстаивающих интересы Родины на передовой», — говорится в сообщении в его telegram-канале.
Аналогичным образом праздновали День города в Ростове-на-Дону и в 2024 году. А в 2023 году массовые мероприятия проводили.