Неожиданный, но мерзкий сюрприз: женщина нашла в упаковке хлеба живого таракана

Роспотребнадзор Башкирии отреагировал на видео с хлебом с живым тараканом.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии отреагировал на видео в социальных сетях, где в упаковке с хлебом был обнаружен таракан. Ведомство подчеркнуло, что наличие любых посторонних включений в продуктах питания является недопустимым нарушением санитарных норм и правил.

По данному факту объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований: ООО «Элемент-Трейд» — в части реализации продукции ненадлежащего качества, и ООО «Булгаковский хлеб» — в части обеспечения безопасности пищевой продукции при упаковке на производстве.

