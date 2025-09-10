Ричмонд
Капитальный ремонт моста через реку Лену завершили в Усть-Куте

Работы проводили с 2023 года, сейчас движение по мосту открыли для всего транспорта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте завершили капитальный ремонт моста через реку Лену. Работы стоимостью в 404,6 миллиона рублей выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, движение по конструкции открыто для всех видов транспорта.

— Ремонт такого сложного и объекта требовал особого подхода. Были успешно решены все технологические задачи, включая корректировку проектной документации. Слаженная работа позволила в кратчайшие сроки сдать объект в эксплуатацию. Мост полностью соответствует всем требованиям и рассчитан на высокие нагрузки, — уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

В рамках реконструкции моста заменили дорожное полотно, отремонтировали опоры и уложили новый асфальт. Для безопасности установили барьерные ограждения и системы освещения, нанесли дорожную разметку и установили новые знаки. Ремонт длился с 2023 года.

Мост через Лену, расположенный на трассе Усть-Кут — Уоян, является важным звеном в опорной сети России. Он обеспечивает снабжение северных территорий, а также доставку крупногабаритных грузов в Республику Бурятия и на северные месторождения полезных ископаемых.