Капитальный ремонт моста через реку Лену завершили в Усть-Куте

В Усть-Куте завершили капитальный ремонт моста через реку Лену. Работы стоимостью в 404,6 миллиона рублей выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, движение по конструкции открыто для всех видов транспорта.