Магистрантка НГУ получила грант 1 млн рублей на создание фермента для сыроварения

Ее проект связан с созданием отечественного фермента, необходимого для производства сыра. Сейчас в России в основном используют импортный химозин, который получают из желудков телят. Молодая исследовательница предложила заменить его на биотехнологический аналог — синтетический ген встроен в дрожжевой штамм, что позволяет производить фермент в лабораторных условиях без использования животных.