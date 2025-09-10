Магистрантка НГУ получила грант 1 млн рублей на создание фермента для сыроварения

Студентка Новосибирского госуниверситета Валерия Мелешенко стала победительницей конкурса «Студенческий стартап» и займется разработкой биотехнологического аналога импортного химозина.
Магистрантка факультета естественных наук НГУ Валерия Мелешенко выиграла грант в размере 1 млн рублей в рамках конкурса «Студенческий стартап», организованного Платформой университетского технологического предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Ее проект связан с созданием отечественного фермента, необходимого для производства сыра. Сейчас в России в основном используют импортный химозин, который получают из желудков телят. Молодая исследовательница предложила заменить его на биотехнологический аналог — синтетический ген встроен в дрожжевой штамм, что позволяет производить фермент в лабораторных условиях без использования животных.
На данный момент Валерии удалось вывести штамм, вырабатывающий нужное вещество. Следующим шагом станет его апробация на сыродельных предприятиях. К проекту уже проявили интерес НИИ сыроделия Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий в Барнауле, а также одно из предприятий Кузбасса.