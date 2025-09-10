Кубанские компании представили продукцию на выставке в Казахстане

Пять предпринимателей из Краснодарского края презентовали свои товары на ежегодной строительно-интерьерной выставке KazBuild, которая прошла с 3 по 5 сентября в Алматы. Участие кубанской делегации в мероприятии стало возможным при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.
На выставке собрались ведущие производители, дистрибьюторы и профессионалы сферы строительства. Они продемонстрировали лакокрасочные материалы и смеси, модульные дымоходы, сантехнику, инновационные автоматизированные аппараты для мойки окон. Также для участников провели бизнес-встречи. Они были посвящены обсуждению планов по внешнеэкономическому сотрудничеству.
«Для кубанского бизнеса участие в международных выставках — это не только возможность представить свою продукцию широкой аудитории, но и реальный шанс найти новых партнеров и заключить экспортные контракты. Мы видим большой интерес к продукции наших компаний со стороны зарубежных покупателей. Подобные мероприятия помогают предпринимателям расширять географию поставок, укреплять имидж региона как надежного экспортера и вносить вклад в развитие экономики Краснодарского края», — отметил руководитель краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.