В селе Липин Бор Вологодской области благоустроили 4 дворовые территории

Речь идет о придомовых пространствах на улицах Ухтомского и Первомайской.

Четыре придомовые территории в селе Липин Бор в Вологодской области облагородили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Вашкинского муниципального округа.

Работы провели на двух улицах — Ухтомского и Первомайской. Там установили новые фонари, скамейки и урны. А у дома № 4 на Первомайской заменили забор и дорожное покрытие.

Напомним, что в регионе благоустраивают и другие дворы. Например, в августе завершилось обновление придомовой территории на улице Пушкина в городе Харовске. Там установили бордюрный камень, заменили скамейки и заасфальтировали дорожки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.