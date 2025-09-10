В Калининграде умерла начальник отдела культуры городской администрации Арина Шарафеева. Ей был 41 год. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в мэрии.
Руководитель отдела культуры скончалась рано утром в среду, 10 сентября. Как рассказали коллеги, долгое время она лечилась от онкологического заболевания.
Арина Шарафеева (Мотиенко) оканчивала факультет филологии и журналистики РГУ имени Канта. До перехода в городскую администрацию она работала на местном радио, телеведущей на ГТРК «Калининград», а также в министерстве культуры области.
Редакция Калининград.Ru выражает соболезнование родным и близким Арины.