В Калининграде умерла начальник отдела культуры городской администрации

Арине Шарафеевой был 41 год.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде умерла начальник отдела культуры городской администрации Арина Шарафеева. Ей был 41 год. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в мэрии.

Руководитель отдела культуры скончалась рано утром в среду, 10 сентября. Как рассказали коллеги, долгое время она лечилась от онкологического заболевания.

Арина Шарафеева (Мотиенко) оканчивала факультет филологии и журналистики РГУ имени Канта. До перехода в городскую администрацию она работала на местном радио, телеведущей на ГТРК «Калининград», а также в министерстве культуры области.

Редакция Калининград.Ru выражает соболезнование родным и близким Арины.