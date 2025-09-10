В селе Гагарье Курганской области открыли новый модульный медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Гагарье в Курганской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Здание построено по технологии быстровозводимых конструкций с использованием современных материалов. Площадь блочно-модульного корпуса … составляет 90 квадратных метров. Там проведены системы отопления, водоснабжения, канализация. Также предусмотрены все помещения, соответствующие современным требованиям: процедурный кабинет, кабинет приема, санитарная комната с доступом маломобильных групп населения, просторное помещение для ожидания», — рассказала главный врач Межрайонной больницы № 4 Ирина Носкова.
В новом ФАПе врачи будут оказывать медпомощь более чем 430 пациентам. Отмечается, что свыше 80 из них — дети. Добавим, что в этом году подобные лечебные учреждения также открыли в селах Таловка и Новые Пески.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.