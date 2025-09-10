В Удмуртии провели капремонт в школе № 2 города Сарапула

Здание средней школы № 2 в Сарапуле Удмуртской Республики отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
Особое внимание уделили модернизации спортивной инфраструктуры. В частности, специалисты выполнили облицовку стен и чаши бассейна новой плиткой, а также привели в порядок помещения раздевалок. Еще в ходе работ отремонтировали залы для занятий физической культурой и проведения мероприятий. Также преобразили и переоснастили современным оборудованием и мебелью учебные кабинеты.
Школу открыли в День знаний. В ней могут учиться 1100 ребят.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.