В Перми можно вакцинироваться от гриппа в мобильных пунктах

В Прикамье началась вакцинация от гриппа. Вакцина уже доступна во всех поликлиниках. Для иммунизации организованных коллективов, детей и взрослых, работает более 600 бригад. Приступили к работе и мобильные пункты вакцинации.
На этой неделе в Перми действуют два мобильных пункта вакцинации. Один расположится в парке им. Горького (на площади, рядом с Ротондой), второй — в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, первый этаж). Все желающие старше 18 лет могут пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции. При себе следует иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией будет проведен врачебный осмотр.
Мобильный пункт в ТЦ «Знание» работает 10 и 12 сентября с 11.00 до 17.00, пункт в парке им. Горького — 12 сентября с 16.00 до 19.00 и 13 сентября с 11.00 до 15.00.