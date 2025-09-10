В Перми можно вакцинироваться от гриппа в мобильных пунктах

На этой неделе в Перми действуют два мобильных пункта вакцинации. Один расположится в парке им. Горького (на площади, рядом с Ротондой), второй — в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, первый этаж). Все желающие старше 18 лет могут пройти иммунизацию от гриппа и пневмококковой инфекции. При себе следует иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией будет проведен врачебный осмотр.