Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские власти передумали сносить частный дом при застройке квартала возле Ботанического сада

Мэрия Уфы решила не сносить частный дом на улице Сагита Агиша.

Источник: Комсомольская правда

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы решило исключить из списка на снос частный жилой дом № 25 на улице Сагита Агиша. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

Первоначально при застройке квартала возле Ботанического сада планировался снос пяти зданий на Сагита Агиша. На территории предполагалось строительство жилых высоток с детскими садами и паркингом на 500 машин, культурно-досугового центра, музея под открытым небом «Атайсал-земля предков» и религиозного учреждения с воскресной школой.

Решение об исключении дома № 25 из списка на снос было принято после обращения Потребительского кооператива «Инновационные технологии в строительстве». Точные причины изменения планов властями не раскрываются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.