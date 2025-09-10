Уфимские власти передумали сносить частный дом при застройке квартала возле Ботанического сада

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы решило исключить из списка на снос частный жилой дом № 25 на улице Сагита Агиша. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.
Первоначально при застройке квартала возле Ботанического сада планировался снос пяти зданий на Сагита Агиша. На территории предполагалось строительство жилых высоток с детскими садами и паркингом на 500 машин, культурно-досугового центра, музея под открытым небом «Атайсал-земля предков» и религиозного учреждения с воскресной школой.
Решение об исключении дома № 25 из списка на снос было принято после обращения Потребительского кооператива «Инновационные технологии в строительстве». Точные причины изменения планов властями не раскрываются.
