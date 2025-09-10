Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Задержанный в Крыму агент ГУР МО Украины собирал информацию о передвижениях ВС РФ, техники и обстановке в военно-морском порту Феодосии и феодосийской нефтебазы, за два года такой работы он получил 11 тысяч гривен, следует из видео ФСБ России.