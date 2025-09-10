В Омске осудят обвиняемого в серии краж из магазинов

Согласно данным следствия, в период с марта по июнь 2025 года фигурант систематически похищал товары из крупных магазинов. Речь идет о продуктах питания, средствах гигиены и бытовой технике. Все это предприимчивый молодой человек продавал случайным прохожим на улице. Преступная схема дала сбой, когда в мае 2025 года при краже трех ноутбуков злоумышленника заметила сотрудница торговой точки.