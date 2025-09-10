В Омске осудят обвиняемого в серии краж из магазинов

Прокуратура Советского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. 24-летний горожанин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, проходит по статьям «Кража» и «Грабеж». Об этом рассказали 10 сентября в пресс-службе ведомства.
Согласно данным следствия, в период с марта по июнь 2025 года фигурант систематически похищал товары из крупных магазинов. Речь идет о продуктах питания, средствах гигиены и бытовой технике. Все это предприимчивый молодой человек продавал случайным прохожим на улице. Преступная схема дала сбой, когда в мае 2025 года при краже трех ноутбуков злоумышленника заметила сотрудница торговой точки.
При попытке задержания мужчина попробовал скрыться, но споткнулся на выходе и выронил часть похищенного.
Обвиняемый успел причинить ущерб собственникам на сумму более 450 тысяч рублей. Часть имущества стоимостью около 150 тысяч рублей полиция изъяла при обыске в доме омича. Мужчина полностью признал вину.
Уголовное дело направлено в Советский райсуд для рассмотрения. Санкция статьи о грабеже предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.
Ранее «КП Омск» рассказала о выявлении незаконного назначения должностных лиц в администрации одного из муниципалитетов.