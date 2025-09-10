В Волгодонске состоялся «ЭКОФЕСТ», посвященный 80-летию атомной промышленности

— Наш проект с одной стороны экологический, с другой — социальный. Из пластиковых крышечек, которые мы собираем и сдаем, делают инвалидные коляски, ходунки, вертикализаторы, электроциклы и другие средства реабилитации для взрослых и детей. Во время фестиваля мы собрали более 3 тысяч пластиковых крышек, — рассказала куратор Российский эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки» в г. Цимлянске Марина Котегова.