В Волгодонске состоялся «ЭКОФЕСТ», посвященный 80-летию атомной промышленности

В Волгодонске прошел фестиваль «ЭКОФЕСТ-2025», который объединил шесть интерактивных площадок и четыре мероприятия, и был приурочен к 80-летию атомной промышленности.
— Сегодня у атомной отрасли есть большая новая мечта — долгая и здоровая жизнь для человечества за счет чистой энергии атома, передовых методов ядерной медицины, новых материалов и современных цифровых технологий. Наш экофест — это небольшой, но весомый вклад в поддержку зеленой энергетики. Вместе мы создаем яркое и полезное событие, — отметила исполняющая обязанности заместителя директора Ростовской АЭС Светлана Цыба.
В рамках двухдневного фестиваля прошел экотур молодых ученых и студентов-экологов, состоялась презентация отчета об экологической безопасности Ростовской АЭС и обсуждение экологических инициатив местных НКО. Центральная площадка фестиваля, расположенная в инфоцентре атомной станции, предложила посетителям мастер-классы по созданию экологичных сувениров, обучению сортировке отходов и интерактивные игры с призами.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
— Наш проект с одной стороны экологический, с другой — социальный. Из пластиковых крышечек, которые мы собираем и сдаем, делают инвалидные коляски, ходунки, вертикализаторы, электроциклы и другие средства реабилитации для взрослых и детей. Во время фестиваля мы собрали более 3 тысяч пластиковых крышек, — рассказала куратор Российский эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки» в г. Цимлянске Марина Котегова.
Особое внимание на форуме привлекла передвижная экспозиция Волгодонского эколого-исторического музея под названием «Люди и мусор: кто кого?». Выставка посвящена воздействию человеческой деятельности на природу и концепции устойчивого образа жизни с минимизацией отходов («Zero Waste»).
Как рассказала и.о. начальника отдела охраны окружающей среды Мария Бублик, работа по селективному сбору отходов на атомной станции ведется с 2017 года. За указанный период более 250 тонн макулатуры поступило на переработку, что дало возможность производственным компаниям изготовить свыше 200 тонн новой бумажно-картонной продукции. Эти показатели наглядно демонстрируют высокий уровень социальной ответственности сотрудников атомной отрасли.