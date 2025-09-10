В Адыгее до конца года установят 16 комплексов фиксации нарушений ПДД

Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) установят на территории Республики Адыгеи по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». До конца года предусмотрено смонтировать 16 таких систем, сообщили в региональном учреждении «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Камеры уже начали размещать в Майкопе. Также они появятся на региональных и федеральных трассах. Комплексы позволят отслеживать факты превышения скоростного режима, выезда на встречную полосу, проезда на красный сигнал светофора, а также непристегнутые ремни безопасности.
Добавим, что в Адыгее работают уже 178 таких систем. С января 2025 года они зафиксировали более 1,4 млн нарушений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.