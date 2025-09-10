Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Адыгее до конца года установят 16 комплексов фиксации нарушений ПДД

Камеры уже начали размещать в Майкопе.

Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) установят на территории Республики Адыгеи по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». До конца года предусмотрено смонтировать 16 таких систем, сообщили в региональном учреждении «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Камеры уже начали размещать в Майкопе. Также они появятся на региональных и федеральных трассах. Комплексы позволят отслеживать факты превышения скоростного режима, выезда на встречную полосу, проезда на красный сигнал светофора, а также непристегнутые ремни безопасности.

Добавим, что в Адыгее работают уже 178 таких систем. С января 2025 года они зафиксировали более 1,4 млн нарушений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.