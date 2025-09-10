Пользователи «ВКонтакте» получили доступ к быстрому входу через MAX

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Быстрый вход через национальный мессенджер Max стал доступен в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «VK Видео» — он может стать заменой авторизации через смс, говорится в релизе нацмессенджера.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
«В сервисы VK стал доступен быстрый вход с помощью Мax. Пользователям мобильных приложений “ВКонтакте” и “VK Видео” стала доступна авторизация через Мax вместо смс. Для этого необходимо быть зарегистрированным в нацмессенджере», — сказано в релизе.
Чтобы зайти в приложение через Max, нужно ввести логин и принять предложение о переходе в мессенджер. После этого пользователя перенаправят в чат-бот «Коды подтверждения», и там он сможет подтвердить вход в аккаунт одним кликом.
Если в аккаунте активирована двухфакторная аутентификация, то одноразовый код также вводить не нужно, система запросит только дополнительный пароль, добавили в компании.
«В первые часы запуска альтернативного входа успешно авторизировались в сервисах VK через Мax — более 200 тысяч человек», — отмечается в релизе.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».