В Новосибирске модернизируют светофоры на шести оживленных перекрестках

Городской центр организации дорожного движения объявил тендер на подготовку проектов реконструкции светофорных объектов. Максимальная сумма контракта составит почти 2 млн рублей.
В Новосибирске планируется обновление светофорной инфраструктуры на шести ключевых перекрестках. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Согласно информации на портале госзакупок, МБУ «Городской центр организации дорожного движения» готовит тендер на разработку проектной документации для модернизации светофоров. Максимальная стоимость контракта составляет 1,9 млн рублей.
Работы охватят перекрестки: Орджоникидзе — Мичурина, Фрунзе — Ольги Жилиной, Большевистская — Добролюбова, Фрунзе — Селезнева, Гусинобродское шоссе — Есенина и на Гоголя — Комбинатской.
В мэрии отметили, что реконструкция светофорных объектов призвана повысить пропускную способность дорог и снизить количество аварийных ситуаций.