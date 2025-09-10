Ричмонд
В Прикамье выберут населенные пункты для проведения мобильного интернета

Голосование будет открыто до 9 ноября включительно.

Всероссийское голосование за выбор населенных пунктов, где в 2026 году проведут мобильный интернет, началось в Пермском крае. Это отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном центре информационного развития.

На выбор предложили населенные пункты, в которых проживают от 100 до 1000 человек. В Пермском крае к мероприятию присоединились уже свыше тысячи участников. Сейчас в тройке лидеров находятся деревни Пустынники, Щелканка и Верхняя Старица.

Отметим, что голосование будет открыто до 9 ноября включительно. Сделать свой выбор можно двумя способами: через портал «Госуслуги» или отправив письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Во втором случае в заявке необходимо указать имя, адрес регистрации и название населенного пункта, куда необходимо провести интернет.

Напомним, в 2024 году в голосовании приняли участие 23,5 тысячи жителей Прикамья. Они определили 58 сел и деревень, где в 2025-м устанавливают базовые станции сотовой связи.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.