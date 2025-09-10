В Москве открыли наследственное дело после смерти Подносовой

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти российского юриста, председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, указано в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Подносова Ирина Леонидовна… Наследственное дело открыто», — говорится в материалах.
В материалах также указано, что наследственное дело ведет московский нотариус.
Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве.
С апреля 2024 года Подносова была председателем Верховного суда РФ, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
Узнать больше по теме
Ирина Подносова: биография бывшего председателя Верховного суда России
Председатель Верховного суда Российской Федерации — руководитель высшей инстанции судебной власти страны. В 2024 году эту должность заняла Ирина Подносова, до этого бывшая заместителем председателя Верховного суда и председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.Читать дальше