Нижегородцы жалуются на нехватку трамваев на популярных маршрутах

Недовольство вызывает и ситуация на маршрутах № 6 и 7. По словам нижегородцев, в часы пик трамваи переполнены, а в остальное время их приходится долго ждать. Пассажиры просят пустить на линии более вместительные составы, такие как «МиНиН» и 71−409, которые ранее уже работали на этих маршрутах. В Центре развития транспортных систем (ЦРТС) объясняют, что в часы пик трамваи работают с максимальной загрузкой. Однако из-за дефицита водителей не все составы могут быть задействованы в двухсменном режиме. В результате в вечернее время интервалы движения увеличиваются.