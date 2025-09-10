В Таганроге появился офис банка, вдохновленный творчеством Антона Чехова

В обновленном офисе Сбера, который расположился на улице Чехова, особенное внимание уделяется литературному и историко-культурному наследию города, а ключевое место отведено творчеству писателя Антона Чехова — одного из самых известных уроженцев Таганрога. Портрет автора и названия его произведений украсили интерьер тематического офиса Сбера. На одной из стен представлена карта с обозначенными памятными местами Чехова в городе, а рядом размещен QR-код, ведущий к аудиозаписям рассказов Антона Павловича. Почетным гостям также представили книгу пожеланий, и они оставили здесь свои напутствия в честь открытия офиса.