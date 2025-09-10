В Таганроге появился офис банка, вдохновленный творчеством Антона Чехова

В Таганроге состоялось открытие нового отделения банка. В мероприятии приняли участие управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, глава города Таганрога Светлана Камбулова и директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко.
В обновленном офисе Сбера, который расположился на улице Чехова, особенное внимание уделяется литературному и историко-культурному наследию города, а ключевое место отведено творчеству писателя Антона Чехова — одного из самых известных уроженцев Таганрога. Портрет автора и названия его произведений украсили интерьер тематического офиса Сбера. На одной из стен представлена карта с обозначенными памятными местами Чехова в городе, а рядом размещен QR-код, ведущий к аудиозаписям рассказов Антона Павловича. Почетным гостям также представили книгу пожеланий, и они оставили здесь свои напутствия в честь открытия офиса.
— Таганрогский офис — продолжение нашей стратегии ответственного бизнеса, которая учитывает культурный код и местные традиции региона. В марте мы уже открыли офис с казачьей тематикой в Новочеркасске. Теперь здесь, в Таганроге, вместе с городским музеем выбрали концепцию творчества Антона Павловича Чехова. Жители и гости города, приходя в офис банка, смогут не только решить свои бытовые и финансовые вопросы, но и познакомиться с историей города и его выдающимися людьми, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка.
Тематическая экспозиция в отделении была создана при поддержке экспертов Таганрогского музея-заповедника. Как пояснила глава города Таганрога Светлана Камбулова, в этом году в стране отмечается 165-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова. Открытие нового тематического офиса стало еще одним значимым событием, приуроченным к этой дате. Оно позволит жителям и гостям города прикоснуться к литературному наследию Чехова и увидеть те места на карте города, которые связаны с его именем.
Напомним, что в августе банк и музей заключили договор о взаимодействии, цель которого — стимулировать интерес местных жителей и туристов к культурному и историческому наследию Таганрога, связанному с русской литературой.