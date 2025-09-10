Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла в Хабаровском крае

Новости, Хабаровск. На 10 сентября 2025 года в Хабаровском крае отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Основные случаи зарегистрированы среди организованных групп в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе. В детских учреждениях усилены профилактические меры, включая утренние фильтры и режим дезинфекции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Заболеваемость ОРВИ сохраняется на неэпидемическом уровне, циркулируют вирусы негриппозной этиологии. С 4 сентября в крае начата массовая вакцинация против гриппа, планируется привить более 631 тысячи человек, включая 182 тысячи детей. На данный момент привито уже более 12 тысяч человек.
С 1 октября по 31 декабря 2025 года в регионе пройдет подчищающая иммунизация против краснухи среди детей и женщин до 25 лет, не привитых или привитых однократно. Краснуха особенно опасна для беременных женщин из-за риска тяжелых пороков развития у плода. Вакцинация остается единственным эффективным способом защиты против этой инфекции.