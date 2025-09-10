Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла в Хабаровском крае

С 1 октября по 31 декабря 2025 года в регионе пройдет подчищающая иммунизация против краснухи среди детей и женщин до 25 лет, не привитых или привитых однократно. Краснуха особенно опасна для беременных женщин из-за риска тяжелых пороков развития у плода. Вакцинация остается единственным эффективным способом защиты против этой инфекции.