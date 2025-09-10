В Мурманской области начался ремонт участка дороги, ведущей к Оленегорску

Участок дороги на автоподъезде к городу Оленегорску в Мурманской области начали ремонтировать в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы проводят на объекте протяженностью более 3 километров. Специалисты установили там временные знаки и информационные щиты. А еще они уже приступили к фрезерованию изношенного асфальта.
По проекту на этом участке заменят дорожное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку со световозвращающими элементами. Ремонт начался на одной половине проезжей части, чтобы обеспечить бесперебойный транспортный поток.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.